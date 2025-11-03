Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:32

Запеканку больше не делаю. Готовлю курицу «Пикассо» — простой и вкусный ужин для всей семьи. Нужны грудка, помидоры и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда куриная грудка надоела в привычном виде, на помощь приходит этот рецепт! Курица «Пикассо» — это настоящий кулинарный шедевр, где сочное мясо сочетается с яркими овощами и нежным сливочным соусом. Блюдо получило свое название не просто так: оно действительно напоминает картину художника — такое же красочное, жизнерадостное и полное вкусовых контрастов. Готовится все в одной сковороде, что сохраняет ароматы и упрощает процесс. Идеально для ужина в кругу семьи или для встречи гостей!

Вам понадобится: 4 куриные грудки, 2 луковицы, 3 сладких перца, 4 помидора, 3 зубчика чеснока, 100 г сыра, 1 овощной бульонный кубик, по 1/2 стакана воды и сливок, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. итальянских трав, щепотка мускатного ореха, соль, перец. Куриные грудки посолите, поперчите, обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Отдельно обжарьте нарезанный лук, чеснок и перец соломкой. Добавьте к овощам измельченные помидоры без кожицы, бульонный кубик, воду и сливки. Тушите 5 минут, добавьте травы и мускатный орех. Верните курицу в сковороду, посыпьте тертым сыром и запекайте под крышкой 15 минут при 180 °C. Подавайте сразу, поливая овощным соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Картошку больше не жарю. Готовлю деревенский картофельный пирог — нужны картошка, брынза и яйца
Общество
Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Семья и жизнь
Приготовила так куриные желудки, теперь домашние их просят постоянно: азиатский рецепт — выходит по стоимости копейки, а вкус — огонь
Общество
