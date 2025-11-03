Запеканку больше не делаю. Готовлю курицу «Пикассо» — простой и вкусный ужин для всей семьи. Нужны грудка, помидоры и сыр

Когда куриная грудка надоела в привычном виде, на помощь приходит этот рецепт! Курица «Пикассо» — это настоящий кулинарный шедевр, где сочное мясо сочетается с яркими овощами и нежным сливочным соусом. Блюдо получило свое название не просто так: оно действительно напоминает картину художника — такое же красочное, жизнерадостное и полное вкусовых контрастов. Готовится все в одной сковороде, что сохраняет ароматы и упрощает процесс. Идеально для ужина в кругу семьи или для встречи гостей!

Вам понадобится: 4 куриные грудки, 2 луковицы, 3 сладких перца, 4 помидора, 3 зубчика чеснока, 100 г сыра, 1 овощной бульонный кубик, по 1/2 стакана воды и сливок, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. итальянских трав, щепотка мускатного ореха, соль, перец. Куриные грудки посолите, поперчите, обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Отдельно обжарьте нарезанный лук, чеснок и перец соломкой. Добавьте к овощам измельченные помидоры без кожицы, бульонный кубик, воду и сливки. Тушите 5 минут, добавьте травы и мускатный орех. Верните курицу в сковороду, посыпьте тертым сыром и запекайте под крышкой 15 минут при 180 °C. Подавайте сразу, поливая овощным соусом.

