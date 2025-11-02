Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 12:00

Самый простой и вкусный пирог: нужны творог, тыква и немного сметаны. Очень простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что меня всегда выручает, когда хочется и вкусно, и полезно? Эта нежнейшая творожная запеканка с тыквой! Она получается такой сочной, что просто тает во рту, с приятной сладостью тыквы и нежным творожным вкусом. Готовится из простых продуктов, которые всегда под рукой, а результат поражает своей нежностью и ароматом. Мои домашние теперь просят ее даже на завтрак вместо каши! Это блюдо идеально подходит для детского питания, да и взрослые от него без ума. А главное — готовится проще простого!

Вам понадобится: 500 г творога, 300 г тыквенной мякоти, 3 ст. л. сметаны, 3 яйца, 5 ст. л. манки, 4 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин. Тыкву натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Смешайте творог, тыквенное пюре, яйца, сметану, манку, сахар и специи. Тщательно вымешайте до однородности — тесто должно быть достаточно густым. Оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла. Форму смажьте маслом, выложите творожную массу, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме — так запеканка не осядет. Подавайте со сметаной или медом!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Говядина по-осеннему с тыквой: шикарный рецепт на 1 противне, все готовится само — нужно только смешать с панировкой
Общество
Говядина по-осеннему с тыквой: шикарный рецепт на 1 противне, все готовится само — нужно только смешать с панировкой
Эти лепешки жарятся на сухой сковороде. Дагестанские чуду с тыквой — выглядят как шедевр, а готовятся за 5 минут
Общество
Эти лепешки жарятся на сухой сковороде. Дагестанские чуду с тыквой — выглядят как шедевр, а готовятся за 5 минут
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Общество
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Теперь не заморачиваюсь с сырниками: творожная запеканка из 3 ингредиентов — супервкусно и некалорийно, всего 180 ккал с учетом сгущенки
Общество
Теперь не заморачиваюсь с сырниками: творожная запеканка из 3 ингредиентов — супервкусно и некалорийно, всего 180 ккал с учетом сгущенки
Аромат, который сводит с ума: готовим сладкую запеканку с грушами
Семья и жизнь
Аромат, который сводит с ума: готовим сладкую запеканку с грушами
тыква
рецепты
запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата первого полета «Байкала» с российскими двигателями
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 ноября, фото, видео
Dior остался в России втайне от Запада
Бойцы ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ под Харьковом
Армия России освободила 26 зданий в Димитрове
Российские бойцы почти зачистили два села близ Красноармейска от ВСУ
Раскрыто число уничтоженных солдат ВСУ за сутки у Купянска
В Ленобласти пожар унес жизни женщины и двоих детей
ВС России остановили лавину атак ВСУ на важном участке
«Безнаказанность»: в МИД высказались об убийствах журналистов Киевом
Россиянин взыскал через суд компенсацию за укус корги
Два ребенка сгорели заживо в доме в российском регионе
«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене
Погода в Москве в понедельник, 3 ноября: ждать ли затяжных ливней и тепла
ВС России помешали ВСУ прорвать оборону под Донецком
МО озвучило количество сбитых над Кубанью дронов ВСУ
Раскрыто дело 22-летней давности об убийстве россиянина ради $10,5 тысячи
Мигрант убил инвалида и получил год условно
Военкор высказался о желании Трампа спасать христиан в Нигерии
Ураган лишил десятки поселков Кузбасса электричества
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.