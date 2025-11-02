Самый простой и вкусный пирог: нужны творог, тыква и немного сметаны. Очень простая и вкусная выпечка к чаю

Знаете, что меня всегда выручает, когда хочется и вкусно, и полезно? Эта нежнейшая творожная запеканка с тыквой! Она получается такой сочной, что просто тает во рту, с приятной сладостью тыквы и нежным творожным вкусом. Готовится из простых продуктов, которые всегда под рукой, а результат поражает своей нежностью и ароматом. Мои домашние теперь просят ее даже на завтрак вместо каши! Это блюдо идеально подходит для детского питания, да и взрослые от него без ума. А главное — готовится проще простого!

Вам понадобится: 500 г творога, 300 г тыквенной мякоти, 3 ст. л. сметаны, 3 яйца, 5 ст. л. манки, 4 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин. Тыкву натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Смешайте творог, тыквенное пюре, яйца, сметану, манку, сахар и специи. Тщательно вымешайте до однородности — тесто должно быть достаточно густым. Оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла. Форму смажьте маслом, выложите творожную массу, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме — так запеканка не осядет. Подавайте со сметаной или медом!

