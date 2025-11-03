Картошку больше не жарю. Готовлю деревенский картофельный пирог — нужны картошка, брынза и яйца

Есть блюда, которые пахнут детством и бабушкиной кухней. Этот деревенский картофельный пирог — именно такой! Простой, сытный, он сочетает в себе нежнейшую картофельную основу, ароматную брынзу и свежую зелень. Готовится без лишних сложностей из доступных продуктов, но получается настолько вкусно, что исчезает со стола мгновенно. Такой пирог идеален и для семейного ужина, и для встречи гостей — он несет в себе ту самую душевную теплоту, которую мы так ценим в домашней кухне.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г брынзы, пучок укропа, пучок зеленого лука, 3 яйца, 100 мл молока, 100 г сливочного масла, соль, перец. Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на крупной терке. Брынзу разомните вилкой, зелень мелко порубите. Смешайте картофель, брынзу, зелень, добавьте яйца и молоко. Посолите, поперчите. Форму смажьте маслом, выложите картофельную массу, разровняйте. Сверху разложите кусочки сливочного масла. Выпекайте 40–45 минут при 180°C до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть — так его будет легче нарезать. Подавайте со сметаной или просто так.

