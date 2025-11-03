Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп

Щи из кислой капусты — классика русской кухни, которую любят за насыщенный бульон и приятную кислинку. Секрет в том, чтобы варить суп неторопливо: говядина на кости отдаст максимум вкуса, а капуста станет мягкой и золотистой. Это сытный обед, который легко накормит большую семью и сделает дом пахучим и уютным.

Для основы возьмите около 500 г говядины на кости, залейте водой и варите на медленном огне около часа, снимая пену. Добавьте 300–350 г кислой капусты, тушите её в бульоне 20 минут. В сковороде обжарьте одну нарезанную луковицу и крупно натертую морковь, затем переложите в кастрюлю. Введите два нарезанных картофеля, щепотку соли и лавровый лист, доведите до мягкости овощей. За 5 минут до готовности добавьте пару горошин перца и немного томатной пасты для глубины вкуса. Дайте щам настояться под крышкой 15–20 минут — аромат станет ярче.

Совет: подавайте щи со сметаной и зеленью — так кислинка станет мягче, а вкус — объемнее.

Информация о пищевой ценности: калорийность — около 65 ккал; время приготовления — 1 час 40 минут.

