Эти конвертики с копчёным сыром можно подать даже на праздник: шикарное блюдо из куриной грудки — а готовится она очень просто. Хотите удивить гостей необычной и вкусной закуской? Приготовьте конвертики из куриной грудки с копчёным сыром, чесноком, зеленью и майонезом. Это блюдо отличается простотой приготовления и привлекательным внешним видом. Это лёгкое и вкусное блюдо, которое украсит любой праздничный стол.

Для приготовления понадобятся: куриная грудка (2 шт.), копчёный сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), зелень (петрушка или укроп), майонез (2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Сделайте на куриной грудке продольный надрез, аккуратно разверните. Отбейте мясо с обеих сторон, посолите и поперчите. Сыр нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите, зелень мелко нарежьте. Смешайте сыр, чеснок и зелень, добавьте майонез. Наполните грудку начинкой, плотно закройте и закрепите зубочисткой. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.

