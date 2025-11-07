Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:04

Региональные власти попросили правительство помочь им с бензином

Власти Забайкалья призвали правительство РФ помочь региону с поставками бензина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Власти Забайкалья попросили правительство РФ помочь ускорить поставку в регион бензина с нефтеперерабатывающих заводов Красноярского края и Иркутской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо, направленное на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. В материале сказано, что нехватка образовалась не из-за отсутствия топлива у поставщиков.

По данным издания, на ситуацию повлияли неполадки в ходе транспортировки приобретенных партий. Местные власти пытаются решить вопрос с дефицитом, но им требуется «дополнительная помощь в этом направлении».

Ранее эксперты заявили, что снижение биржевых цен на топливо не всегда быстро приводит к удешевлению бензина на АЗС. По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, розничная стоимость зависит от многих факторов: наценок сетей, логистических расходов, налогов и текущих запасов топлива. При этом, как указали эксперты, ждать падения цен на дизель в преддверии начала зимнего сезона точно не стоит.

