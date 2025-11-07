В Финляндии рассказали, когда в ЕК раскроют решение по визам для россиян

Еврокомиссия сообщит, что решили в Европе по ограничению выдачи виз россиянам, 7 ноября, заявили на портале Yle со ссылкой на МИД Финляндии. До этого обсуждалось, что в ЕС могут ограничить выдачу многократных виз.

Еврокомиссия приняла решение, и, согласно полученной нами информации, планирует проинформировать о нем в пятницу, — подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что страны ЕС лишаются дохода, вводя визовые ограничения для россиян. По его словам, туристы из России всегда найдут возможность попасть в нужную им страну. Депутат отметил, что количество выдаваемых гражданам РФ шенгенских виз за последние шесть лет сократилось до 500 тыс. в год.

Отмечается, что в среднем многоразовые визы для россиян стали выдавать на срок от полугода до года, что гораздо меньше, чем до 2020 года. Во Францию раньше можно было получить визу на пять лет, в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.