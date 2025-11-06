Финны знают толк в согревающих супах — готовлю этот лохикейтто холодными вечерами: семья уплетает до последней ложки

Этот суп — квинтэссенция финской кухни. Нежный, сытный и элегантный, он поражает гармонией простых ингредиентов — красной рыбы, сливок и картофеля. Настоящий комфорт в тарелке.

Для супа мне понадобится: филе красной рыбы (350 г), жирные сливки (200 мл), лук-порей (1 шт.), картофель (200 г), крахмал (1 ст. л.), лавровый лист (1 шт.), сливочное масло, соль, перец, вода (600 мл).

Лук-порей тонко нарезаю (только белую и светло-зеленую часть). В кастрюле растапливаю сливочное масло и пассерую лук-порей до мягкости. Картофель чищу и нарезаю небольшими кубиками. Добавляю картофель к луку, заливаю 600 мл воды, добавляю лавровый лист. Довожу до кипения и варю 15 минут, пока картофель не станет мягким. Рыбу нарезаю на некрупные кусочки. В небольшой миске развожу крахмал в 2 столовых ложках холодной воды до однородности. Вливаю крахмальную смесь в суп, постоянно помешивая. Затем добавляю сливки, довожу до кипения, но не кипячу. Солю и перчу по вкусу. В почти готовый суп аккуратно выкладываю кусочки рыбы. Они должны просто дойти до готовности в горячем бульоне за 3–4 минуты, не больше. Сразу же снимаю с огня, удаляю лавровый лист и подаю, украсив укропом.

