06 ноября 2025 в 11:25

Такое вы не пробовали: соленая рыба с соком апельсина — готова через сутки

Необычный рецепт соленой рыбы Необычный рецепт соленой рыбы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется домашней слабосоленой красной рыбы, но нужны новые впечатления, цитрусовая засолка станет удачной находкой. Апельсиновый сок придает мякоти тонкую фруктовую сладость, подчеркивает натуральный вкус и слегка смягчает текстуру. Такая рыба отлично подойдет для бутербродов, салатов или утреннего тоста со сливочным сыром.

Возьмите примерно 400 г филе красной рыбы без костей и кожи, промокните бумажным полотенцем и разрежьте на крупные куски. В отдельной миске смешайте 2 столовые ложки соли, 1 ложку сахарного песка, немного черного перца и цедру одного апельсина, затем выжмите около 120 мл свежего апельсинового сока. Выложите рыбу в стеклянную форму, присыпьте смесью специй, залейте соком и немного придавите, чтобы филе было покрыто маринадом. Накройте пленкой и отправьте на верхнюю полку холодильника на 18–24 часа. За это время цитрус сделает вкус мягче, а аромат станет объемным и праздничным. Перед подачей слегка обсушите и добавьте пару капель оливкового масла.

  • Совет: если хочется более плотной текстуры, увеличьте количество соли на четверть и выдержите рыбу всего 12 часов — она останется упругой, но полностью пропитается.

Хрустящий перекус за 5 минут: готовим простой и очень вкусный бутерброд с селедкой.

