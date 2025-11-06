Шечаманды заменил нам крем-супы — готовлю грузинскую вкусноту с яйцом и сулугуни

Этот суп — настоящий взрыв зелени и сыра! Он невероятно ароматный, легкий, но при этом сытный. Идеально передает дух грузинской кухни: простые ингредиенты и яркий, ни на что не похожий вкус.

Для супа мне понадобится: большое количество зелени (пучок кинзы, петрушки, укропа, зеленый лук), сыр сулугуни (150–200 г), яйца (2-3 шт.), чеснок (2-3 зубчика), соль, перец, немного винного уксуса (по желанию), кипяток (около 1,5 л).

Зелень тщательно мою и очень мелко шинкую. Чеснок пропускаю через пресс. Сулугуни натираю на крупной терке или разминаю вилкой. Воду в чайнике довожу до кипения. В кастрюлю, в которой буду подавать суп, разбиваю сырые яйца и хорошо взбиваю их вилкой. Добавляю к яйцам всю зелень, чеснок и тертый сыр. Тщательно перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Солю и перчу по вкусу. Теперь заливаю смесь крутым кипятком, постоянно помешивая. Важно мешать, чтобы яйца не свернулись хлопьями, а равномерно распределились в бульоне. Накрываю кастрюлю крышкой и даю супу настояться 10–15 минут. За это время он дойдет до готовности, сыр немного расплавится, а зелень отдаст свой аромат. Пробую и при необходимости добавляю еще соли или каплю винного уксуса для кислинки.

