И салат, и намазка на гренки: готовлю закуску из прошлого с сыром «Дружба» — ретрорецепт снова в моде

И салат, и намазка на гренки: готовлю закуску из прошлого с сыром «Дружба» — ретрорецепт снова в моде

Этот салат пахнет детством. Его готовила моя мама, чтобы быстро накормить семью перед школой и работой. Проще не бывает, а вкус — до сих пор магия.

Для этой ретрозакуски мне понадобится: вареные яйца (5 шт.), плавленый сыр «Дружба» (3 шт.), чеснок (2–3 зубчика), майонез, соль. По желанию — сырая морковь и свежая зелень.

Плавленый сыр и охлажденные вареные яйца натираю на мелкой терке — это ключ к идеально нежной и однородной текстуре без крупных кусочков. Чеснок либо тру на самой мелкой терке, либо пропускаю через пресс. Если добавляю морковь для сладости и хруста, тру ее на мелкой терке. Зелень мелко шинкую. Соединяю все ингредиенты в глубокой миске. Заправляю майонезом — начинаю с 2–3 столовых ложек и перемешиваю. Майонеза нужно ровно столько, чтобы масса стала пластичной и легко намазывалась, но не была жидкой. Солю по вкусу, помня, что сыр и майонез уже достаточно соленые. Даю намазке настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Использую для бутербродов, как начинку для лаваша или просто как салат.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.