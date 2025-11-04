Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:01

Квашеное овощное ассорти: с этим рецептом не нужно уметь готовить — порубил, посолил и закрыл крышку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это хрустящее, освежающее квашеное ассорти — настоящий витаминный взрыв, который сочетает в себе сладость свеклы, хруст капусты, сочность перца и аромат огурца. Готовится проще простого! С этим рецептом не нужно уметь готовить — порубил, посолил и закрыл крышку.

Блюдо получается удивительно сбалансированным: в меру кислым, с приятной пряной ноткой и красивым розовым цветом от свеклы.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 1 небольшая свекла, 1 болгарский перец, 2–3 огурца, 3–4 зубчика чеснока, зонтик укропа. Для рассола: на 1 литр воды 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Капусту нашинкуйте, свеклу натрите на крупной терке, перец нарежьте соломкой, огурцы кружочками. Овощи плотно уложите в емкость, перекладывая чесноком и укропом. Приготовьте рассол, полностью растворив соль и сахар в холодной воде. Залейте овощи рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня для брожения, периодически протыкая содержимое деревянной палочкой для выхода газов.

Затем уберите в холодильник, и уже через сутки ассорти будет готово к употреблению — идеальная закуска, которая улучшает пищеварение и радует ярким вкусом.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-грузински с ореховой заправкой: с такой закуской — и в пир, и в мир.

рецепты
закуски
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
