С такой закуской — и в пир, и в мир: баклажаны по-грузински с ореховой заправкой

Баклажаны по-грузински с ореховой заправкой отличаются своим насыщенным ярким орехово-чесночным вкусом. С такой закуской — можно и в пир, и в мир!

Рецепт: нарежьте 1 кг баклажанов кружками или квадратиками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Обжарьте до золотистой корочки. Для маринада измельчите 150 г грецких орехов, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, смешайте с 3 ст. л. винного уксуса и 100 мл воды. Уложите баклажаны слоями в банку, перемазывая ореховой пастой. Залейте оставшимся маринадом, закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня.

Вкус получается сбалансированным: нежные баклажаны впитывают ореховый аромат, чеснок дает остроту, а специи добавляют грузинский колорит. Эта закуска станет звездой любого застолья.

