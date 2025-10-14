Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 07:46

С такой закуской — и в пир, и в мир: баклажаны по-грузински с ореховой заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-грузински с ореховой заправкой отличаются своим насыщенным ярким орехово-чесночным вкусом. С такой закуской — можно и в пир, и в мир!

Рецепт: нарежьте 1 кг баклажанов кружками или квадратиками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Обжарьте до золотистой корочки. Для маринада измельчите 150 г грецких орехов, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, смешайте с 3 ст. л. винного уксуса и 100 мл воды. Уложите баклажаны слоями в банку, перемазывая ореховой пастой. Залейте оставшимся маринадом, закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня.

Вкус получается сбалансированным: нежные баклажаны впитывают ореховый аромат, чеснок дает остроту, а специи добавляют грузинский колорит. Эта закуска станет звездой любого застолья.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту со сладким перцем для зимних застолий: отлично хранится.

рецепты
баклажаны
закуски
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
С такой закуской — и в пир, и в мир: баклажаны по-грузински с ореховой заправкой Баклажаны по-грузински с ореховой заправкой отличаются своим насыщенным ярким орехово-чесночным вкусом. Закуска получается сбалансированной: нежные баклажаны впитывают ореховый аромат, чеснок дает остроту, а специи добавляют грузинский колорит.
1 кг баклажанов
150 г грецких орехов
4 зубчика чеснока
пучок кинзы
1 ч. л. хмели-сунели
3 ст. л. винного уксуса
>
Нарежьте 1 кг баклажанов кружками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Обжарьте до золотистой корочки. Обжарьте до золотистой корочки.
Для маринада измельчите 150 г грецких орехов, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, смешайте с 3 ст. л. винного уксуса и 100 мл воды.
Уложите баклажаны слоями в банку, перемазывая ореховой пастой. Залейте оставшимся маринадом, закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня.
