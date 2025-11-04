Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:26

Намазка из тыквы и взбитой феты: яркий осенний десерт или закуска для фуршета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта намазка — мой главный козырь для осенних фуршетов и встреч с друзьями. Яркая, сбалансированная и очень эффектная — она исчезает со стола быстрее любой другой закуски.

Для этой солнечной намазки мне понадобится: тыква (250 г), сыр фета (150 г), греческий йогурт (1 ст. л.), чеснок (1 зубчик), оливковое масло, мед, грецкие орехи, сушеный тимьян, щепотка мускатного ореха, соль, перец, хлеб и сливочное масло для подачи.

Начинаю с тыквы: очищаю ее от кожуры, нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю в форму, сбрызгиваю оливковым маслом, добавляю тимьян, мускатный орех, соль и перец. Слегка сбрызгиваю медом для карамелизации. Запекаю при 200 °C около 25 минут до мягкости и легкого румянца. Даю полностью остыть — это важно, чтобы намазка не стала теплой. В чашу блендера выкладываю фету, охлажденную тыкву, греческий йогурт, зубчик чеснока и еще чуть-чуть меда. Взбиваю до однородной, гладкой и воздушной текстуры. Пробую и при необходимости корректирую соль и перец. Подаю на поджаренных до хруста на сливочном масле ломтиках хлеба, украшаю крошкой феты, обжаренными грецкими орехами и веточкой тимьяна.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

