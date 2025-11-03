Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 17:09

Ультрабыстрые маринованные грибочки: готовлю шампиньоны так к приходу гостей — всегда получаю идеальную закуску

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти маринованные шампиньоны стали моей визитной карточкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к приходу гостей. Хрустящие, ароматные, они исчезают со стола первыми.

Для приготовления этой универсальной закуски мне понадобится: свежие шампиньоны (500 г), соль (1 ч. л.) для варки, вода (1 л). Для ароматного маринада: красный или белый лук (1-2 шт.), чеснок (2 зубчика), свежий укроп (10 г), соль (1–1,5 ч. л.), сахар (3 ч. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), нерафинированное подсолнечное или оливковое масло (3 ст. л.), уксус 9% (1,5 ст. л.).

Начинаю с подготовки грибов: шампиньоны тщательно промываю, очищаю от загрязнений, крупные экземпляры разрезаю на половинки или четвертинки. В кастрюле довожу до кипения 1 литр воды, добавляю 1 чайную ложку соли, опускаю грибы и варю ровно 5–7 минут после закипания. Важно не переварить, иначе они потеряют свою упругую текстуру. Откидываю грибы на дуршлаг и даю им полностью остыть. Тем временем готовлю маринад: лук нарезаю тонкими полукольцами, чеснок — пластинами, укроп мелко рублю. В миске смешиваю все ингредиенты для маринада: лук, чеснок, укроп, соль, сахар, горчицу, масло и уксус. Тщательно перемешиваю до растворения соли и сахара. Остывшие грибы перекладываю в миску с маринадом и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый грибок пропитался заправкой. Накрываю пищевой пленкой или крышкой и отправляю в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на 12. Перед подачей украшаю дополнительной зеленью и тонкими колечками лука.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Читайте также
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Регионы
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра
Общество
Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Быстрый ужин из простых ингредиентов — эти сочные митболы стали моим фаворитом среди ленивых рецептов
Общество
Быстрый ужин из простых ингредиентов — эти сочные митболы стали моим фаворитом среди ленивых рецептов
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Картофельные кулечки с грибами — просто и очень вкусно
Общество
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Картофельные кулечки с грибами — просто и очень вкусно
еда
рецепты
грибы
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области из-за электросамоката загорелась квартира
Появились кадры с места массового ДТП в Москве, где пострадал ребенок
В США бьют тревогу из-за комбинации «Хабаровска» и «Посейдона»
«Разрушит самооценку»: Малахов о воспитании восьмилетнего сына
Ссора с Лифановым, уход из «СашиТани», дети: куда пропал Алексей Климушкин
Как оплатить и не переплатить? Инструкция для оштрафованных в Воронеже
Гладков раскрыл масштабы новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Названы последствия ударов «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
«Подает себя как звезду»: стилист сравнила образы Товстик и Дибровой
Женщина заказала лекарства, а получила коробку с отрубленными пальцами
В Турции погиб российский парапланерист
«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США
В США раскрыли, кто из важных персон страны может покинуть мир политики
В ГД назвали способ ускорить процесс мирного урегулирования на Украине
Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа начать боевые действия
В Германии призвали протестовать против ядерных испытаний
Отец Маска назвал лучший город во всем мире
Провокационная надпись о Лувре засветилась на небоскребе в Екатеринбурге
На Западе дали один совет Украине для сохранения нации
Путин напугал Британию рассказами о «Хабаровске»
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.