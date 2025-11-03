Ультрабыстрые маринованные грибочки: готовлю шампиньоны так к приходу гостей — всегда получаю идеальную закуску

Эти маринованные шампиньоны стали моей визитной карточкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к приходу гостей. Хрустящие, ароматные, они исчезают со стола первыми.

Для приготовления этой универсальной закуски мне понадобится: свежие шампиньоны (500 г), соль (1 ч. л.) для варки, вода (1 л). Для ароматного маринада: красный или белый лук (1-2 шт.), чеснок (2 зубчика), свежий укроп (10 г), соль (1–1,5 ч. л.), сахар (3 ч. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), нерафинированное подсолнечное или оливковое масло (3 ст. л.), уксус 9% (1,5 ст. л.).

Начинаю с подготовки грибов: шампиньоны тщательно промываю, очищаю от загрязнений, крупные экземпляры разрезаю на половинки или четвертинки. В кастрюле довожу до кипения 1 литр воды, добавляю 1 чайную ложку соли, опускаю грибы и варю ровно 5–7 минут после закипания. Важно не переварить, иначе они потеряют свою упругую текстуру. Откидываю грибы на дуршлаг и даю им полностью остыть. Тем временем готовлю маринад: лук нарезаю тонкими полукольцами, чеснок — пластинами, укроп мелко рублю. В миске смешиваю все ингредиенты для маринада: лук, чеснок, укроп, соль, сахар, горчицу, масло и уксус. Тщательно перемешиваю до растворения соли и сахара. Остывшие грибы перекладываю в миску с маринадом и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый грибок пропитался заправкой. Накрываю пищевой пленкой или крышкой и отправляю в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на 12. Перед подачей украшаю дополнительной зеленью и тонкими колечками лука.

