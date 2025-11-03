Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Картофельные кулечки с грибами — просто и очень вкусно

Представьте: хрустящее слоеное тесто, нежная картофельная начинка с ароматными грибами и тягучим сыром... Эти картофельные кулечки стали моим лучшим открытием для завтраков! Готовятся они на удивление просто, а получаются такими вкусными, что мои домочадцы теперь встают по утрам без напоминаний. Секрет в том, что начинку можно приготовить с вечера, а утром останется только завернуть в тесто и отправить в духовку. Аромат свежей выпечки с грибами и сыром — лучший будильник!

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 300 г шампиньонов, 200 г твердого сыра, 1 луковица, 1 упаковка слоеного теста, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло. Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте до золотистости. Картофель разомните в пюре, смешайте с грибной начинкой, добавьте тертый сыр и сметану, посолите, поперчите. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, защипните края, формируя кулечки. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или соусом на ваш выбор.

