Российские девушки перестали искать мужчин в Сети

Сервисы знакомств столкнулись со значительным оттоком пользователей в 2025 году, причем преимущественно женской аудитории, пишет Telegram-канал SHOT. Количество ежемесячных активных пользователей (MAU) сократилось на 20%.

Основной причиной стало разочарование в результатах использования приложений. Женщины отмечают, что мужчины либо сразу предлагают интимную близость, либо не проявляют инициативы в общении. Поверхностный характер знакомств перестал удовлетворять пользователей, которые все чаще стремятся к реальному, а не виртуальному взаимодействию.

Аналитики подтверждают, что современные пользователи устали от бессодержательной переписки и желают строить отношения. Особенно заметна эта тенденция среди представителей поколения Z (родившихся примерно с 1997 по 2012 год), которые не видят необходимости в регистрации на специализированных платформах. Молодежь предпочитает заводить знакомства в реальной жизни, где проще найти людей со схожими интересами и ценностями.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что на сайтах знакомств мужчины преимущественно ищут девушек легкого поведения, а женщины регулярно сталкиваются с легкомысленными партнерами. Политик констатировал отсутствие специализированных приложений для «добропорядочных людей».