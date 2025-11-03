На Солнце произошла сильнейшая солнечная вспышка осени На Солнце произошли две мощные вспышки класса M

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки класса М, сообщается на сайте Института прикладной геофизики. Первая произошла в 12:25 по московскому времени с индексом M1.6, вторая — в 13:11 мск с более высоким индексом — M5.0. Обе вспышки длились около часа и стали самыми крупными с конца сентября.

3 ноября в 13:11 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M5.0 (N22E84) продолжительностью 60 минут. 3 ноября в 12:25 мск зарегистрирована вспышка M1.6 (N26E82) продолжительностью 61 минута, — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, после вспышки произошло формирование крупного выброса массы. По его мнению, выброс пока отклонен от направления на Землю, хотя и движется в ее сторону. Вероятнее всего, солнечное вещество пройдет мимо планеты.

Вспышки M-класса относятся к средним по мощности. Они могут вызывать кратковременные радиопомехи и незначительные радиационные штормы.

Ранее ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предположили, что негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS могло быть результатом воздействия солнечных выбросов. По их мнению, облака плазмы, выпущенные Солнцем, когда объект приближался к перигелию, могли придать ему дополнительное ускорение.