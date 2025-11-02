Негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS, обнаруженного 1 июля, могло произойти вследствие воздействия на него солнечных выбросов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, сильнейший из них зафиксировали 24 октября. Удар был нанесен вспышкой класса X, которая произошла на обратной стороне Солнца.

Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около десяти дней назад во время приближения объекта к перигелию, — говорится в материале.

Ранее 3I/ATLAS продемонстрировал аномальное поведение при сближении с Солнцем. Исследователи зафиксировали первое доказательство негравитационного ускорения космического тела.

До этого исследователь космонавтики Максим Цуканов отметил, что когда в США назревает экономический кризис или они готовятся к захватнической войне, они вбрасывают истории о пришельцах. По его мнению, именно по этой причине гарвардский ученый Ави Леб регулярно выдвигает подобные теории о 3I/ATLAS.