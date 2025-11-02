Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 13:57

Ученые объяснили внезапное ускорение межзвездного «корабля» 3I/ATLAS

РАН: негравитационное ускорение 3I/ATLAS могли вызвать вспышки на Солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS, обнаруженного 1 июля, могло произойти вследствие воздействия на него солнечных выбросов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, сильнейший из них зафиксировали 24 октября. Удар был нанесен вспышкой класса X, которая произошла на обратной стороне Солнца.

Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около десяти дней назад во время приближения объекта к перигелию, — говорится в материале.

Ранее 3I/ATLAS продемонстрировал аномальное поведение при сближении с Солнцем. Исследователи зафиксировали первое доказательство негравитационного ускорения космического тела.

До этого исследователь космонавтики Максим Цуканов отметил, что когда в США назревает экономический кризис или они готовятся к захватнической войне, они вбрасывают истории о пришельцах. По его мнению, именно по этой причине гарвардский ученый Ави Леб регулярно выдвигает подобные теории о 3I/ATLAS.

солнце
космос
ученые
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.