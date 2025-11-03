Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 15:46

Суд раскрыл причину ночных допросов врача Буяновой

Суд признал законными и неотложными ночные допросы врача Буяновой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ночные допросы врача-педиатра Надежды Буяновой, осужденной за распространение фейков о российской армии, были признаны законными и неотложными, сообщает РИА Новости. По данным источника, ночные допросы возможны в исключительных случаях, а сама обвиняемая не воспользовалась правом отказаться от показаний.

Первоначальные допросы Буяновой были проведены следователем в ночное время. <...> Производство следственных действий в ночное время, в том числе допрос лица в качестве подозреваемого, обвиняемого, допустим в случаях, не терпящих отлагательства, — говорится в материалах.

Суд также отклонил доводы защиты о нарушении процессуальных норм и оставил без изменения приговор Тушинского суда Москвы, по которому Буянова получила пять с половиной лет колонии общего режима. По словам адвоката, осужденную этапировали в колонию в Костроме.

Ранее в Санкт-Петербурге суд оштрафовал 78-летнего пенсионера на 30 тыс. рублей за демонстрацию сине-желтого значка с надписью «Мир Украине» во время акции на Левашовском мемориальном кладбище. Правоохранительные органы квалифицировали это как дискредитацию ВС России.

следствие
допросы
дискредитация ВС РФ
Надежда Буянова
