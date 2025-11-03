Президент Финляндии констатировал начало новой ядерной эпохи

Сегодня мир входит в новую ядерную эпоху, такое мнение на открытии Национальных курсов по обороне высказал президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, которые приводит РИА Новости, роль такого оружия лишь возрастает. Стубб признал, что стратегическая стабильность между мировыми державами также претерпевает изменения.

Стратегическая стабильность между крупными державами претерпевает изменения. Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает, — сказал Стубб.

Глава государства добавил, что на фоне ситуации с ядерным оружием Финляндии придется решить большое количество новых вопросов. В частности, по словам Стубба, Хельсинки будет работать над совместным сдерживанием и управлением эскалацией.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал возобновить тестирование ядерного оружия. Он аргументировал это тем, что другие мировые державы проводят такие испытания тайно. По словам американского лидера, тестирование проходит глубоко под землей, ввиду чего невозможно отследить реальную ситуацию.