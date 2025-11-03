Фекальные бактерии нашли в воде из-под крана в одной из стран Европы

Фекальные бактерии нашли в воде из-под крана в одной из стран Европы Жители нидерландского Утрехта остались без кофе из-за бактерий в водопроводе

Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно перестали подавать кофе и чай, сообщает RTV Utrecht. Причиной стало обнаружение бактерий в водопроводной воде — энтерококков, которые появляются из-за фекального загрязнения.

В ближайшие дни купить чашку кофе или чая будет затруднительно — ограничения затронули предприятия, железнодорожные станции и больницу при Утрехтском университете. Власти рекомендовали жителям кипятить воду не менее трех минут перед употреблением. Ограничения продлятся как минимум до вторника, 4 ноября.

В супермаркетах Утрехта наблюдается ажиотажный спрос. Продавцы стараются как можно быстрее пополнить полки бутилированной водой в регионе Утрехта. В гостиничном бизнесе также наблюдаются проблемы, власти города посоветовали «проявить творческий подход».

Ранее в Латвии произошел резкий рост заболеваемости лептоспирозом. В 2025 году выявлено 35 случаев, что в семь раз превышает показатели прошлых лет. Большинство заболевших — люди старше 50 лет. Заболевание вызывает лихорадку, поражение печени и почек.