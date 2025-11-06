Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога

Шарлотка по-советски по праву занимает место самого любимого и доступного пирога с яблоками. Его главное достоинство — удивительная простота и скорость приготовления, что делало рецепт невероятно популярным в советские времена. Нежная, словно облако, текстура теста в сочетании с сочными ломтиками яблок создает неповторимую гармонию вкуса, идеально дополняющую неспешную беседу за чашкой чая.

Для начала подготовьте яблоки, желательно выбрать кисло-сладкие сорта. Несколько фруктов нужно тщательно вымыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками или небольшими кубиками. Для придания особого аромата яблочную нарезку можно слегка припудрить молотой корицей по своему вкусу.

Следующий шаг — создание воздушного теста. В достаточно глубокой миске необходимо взбить куриные яйца с сахарным песком. Взбивать следует до тех пор, пока масса не станет пышной, заметно увеличится в объеме и приобретет светло-кремовый оттенок. Именно эта операция отвечает за будущую легкость пирога. Далее в яичную смесь постепенно вводится просеянная пшеничная мука вместе с разрыхлителем. Перемешивать ингредиенты нужно бережно, используя лопатку или венчик, чтобы сохранить воздушность структуры. После этого в тесто отправляются подготовленные яблоки, и вся масса аккуратно смешивается до равномерного распределения фруктов.

Форму для запекания необходимо смазать мягким сливочным маслом. Тесто с яблочными дольками переливается в подготовленную форму и разравнивается. Выпекать шарлотку нужно в духовом шкафу, предварительно разогретом до 180 градусов. Время приготовления составляет примерно 30–40 минут, однако оно может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. Ориентиром готовности служит золотистая корочка на поверхности пирога, а также сухая деревянная шпажка или зубочистка, воткнутая в середину выпечки.

Ранее мы писали про идеальный кето-завтрак: топ-8 рецептов на каждый день