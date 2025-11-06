«Хочу остаться мертвым»: умерший на шесть минут фермер вернулся с посланием Mirror: фермер пережил клиническую смерть и рассказал об ощущениях

В США пожилой фермер Филип Хашейдер пережил клиническую смерть во время занятий в спортзале, но спустя шесть минут его удалось вернуть к жизни, сообщает издание The Mirror. По информации издания, мужчина рассказал о своих посмертных ощущениях и некоем послании, с которым его вернули обратно в мир живых.

Я умер на шесть минут, но после того, что я увидел, мне хотелось остаться мертвым, — поделился Хашейдер.

По словам Филипа, в течение этих шести минут он отчетливо понимал, что находится вне своего тела, а сам опыт загробной жизни был настолько ярким, что создавалось ощущение, будто он «вытатуирован в его душе». Хашейдер рассказал об отсутствии в потустороннем мире какого-либо пространства и времени, его окружала «золотисто-желтая сфера», наполнявшая его теплом и любовью. Он добавил, что его вернули обратно в мир живых, чтобы стать «источником надежды».

Надежда, о которой я говорю, связана с тем, чтобы не бояться того, что будет дальше. Мы настолько привязаны к физическим вещам, что не хотим от них отказываться, — отметил он.

Ранее о похожих ощущениях рассказывал испанский ученый Алекса Гомес Марин, который пережил состояние клинической смерти и также поделился деталями посмертного опыта. По его словам, в течение семи секунд остановки сердца он находился в особом пространстве, напоминающем золотой колодец.