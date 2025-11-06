Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 17:21

«Хочу остаться мертвым»: умерший на шесть минут фермер вернулся с посланием

Mirror: фермер пережил клиническую смерть и рассказал об ощущениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США пожилой фермер Филип Хашейдер пережил клиническую смерть во время занятий в спортзале, но спустя шесть минут его удалось вернуть к жизни, сообщает издание The Mirror. По информации издания, мужчина рассказал о своих посмертных ощущениях и некоем послании, с которым его вернули обратно в мир живых.

Я умер на шесть минут, но после того, что я увидел, мне хотелось остаться мертвым, — поделился Хашейдер.

По словам Филипа, в течение этих шести минут он отчетливо понимал, что находится вне своего тела, а сам опыт загробной жизни был настолько ярким, что создавалось ощущение, будто он «вытатуирован в его душе». Хашейдер рассказал об отсутствии в потустороннем мире какого-либо пространства и времени, его окружала «золотисто-желтая сфера», наполнявшая его теплом и любовью. Он добавил, что его вернули обратно в мир живых, чтобы стать «источником надежды».

Надежда, о которой я говорю, связана с тем, чтобы не бояться того, что будет дальше. Мы настолько привязаны к физическим вещам, что не хотим от них отказываться, — отметил он.

Ранее о похожих ощущениях рассказывал испанский ученый Алекса Гомес Марин, который пережил состояние клинической смерти и также поделился деталями посмертного опыта. По его словам, в течение семи секунд остановки сердца он находился в особом пространстве, напоминающем золотой колодец.

США
фермеры
смерти
опыт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, сколько детей в России занимаются спортом
Генпрокуратура России раскрыла тюремный срок колумбийскому наемнику ВСУ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.