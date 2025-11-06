Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения

Суд в Москве предъявил обвинения 20 фигурантам дела о массовой драке, сообщило управление Следственного комитета по городу. Потасовку устроили в Троицком и Новомосковском административных округах в ночь с 2 на 3 ноября. По предварительной информации, конфликт возник «из-за разногласий в коммерческой деятельности».

В отношении участников драки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы. Суд избрал для всех 20 фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце октября в столице уже произошел аналогичный инцидент: в ЖК «Прокшино» толпа рабочих-мигрантов устроила драку с применением лопат, палок и дорожных знаков. Тогда за медицинской помощью обратились четыре человека, а в полицию было доставлено более 80 человек. Суд арестовал 12 фигурантов по статье о хулиганстве, семерых задержанных освободили за отсутствием состава правонарушения. Еще 65 мигрантов привлечены к административной ответственности.