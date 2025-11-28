Чиновник ушел на пенсию в 47 лет после пьяной драки

Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев подал прошение об отставке и ушел на пенсию, информирует ГТРК «Вологда». Глава региона Георгий Филимонов поддержал решение коллеги и отправил 47-летнего чиновника на заслуженный отдых.

Иноземцев пополнил состав областного правительства в мае 2025 года. В рамках своей работы на посту вице-губернатора он занимался вопросами безопасности, исполнением нацпроектов и поддержкой участников СВО и их семей. Также чиновник курировал вопросы взаимодействия власти и силовых структур.

В октябре Иноземцев стал участником пьяной драки в одном из отелей Санкт-Петербурга на территории бара. Он вмешался в конфликт, чтобы разнять агрессоров, но в итоге сам оказался в центре событий.

Ранее Филимонов похвалил Иноземцева за участие в пьяной драке в одном из петербургских баров. Глава региона отметил мастерство чиновника во владении «традиционным оружием» — стулом. Губернатор Вологодской области заявил, что каждый из его коллег открывает все новые и новые таланты.