Губернатор оценил участие своего зама в пьяной драке Губернатор Филимонов похвалил зама за демонстрацию кунг-фу в баре

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов похвалил своего первого заместителя Ивана Иноземцева за участие в пьяной драке в одном из баров в Петербурге. Как передает паблик «События Вологды | Новости, мероприятия», глава региона отметил мастерское владение чиновником «традиционным оружием» – стулом.

Каждый из наших коллег открывает все новые и новые таланты. В частности, Иван Борисович стал непревзойденным мастером кунг-фу, владеет традиционным оружием — стулом, — сказал губернатор.

Как сообщается, Иноземцев заступился за посетителя бара в петербургской гостинице и ввязался в потасовку. Прибывший наряд полиции доставил участников драки в отдел. При этом все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

В самой Вологодской области действуют ограничения на продажу алкоголя. Ранее Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. По его данным, этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.