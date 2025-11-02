Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 10:52

Губернатор оценил участие своего зама в пьяной драке

Губернатор Филимонов похвалил зама за демонстрацию кунг-фу в баре

Георгий Филимонов Георгий Филимонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов похвалил своего первого заместителя Ивана Иноземцева за участие в пьяной драке в одном из баров в Петербурге. Как передает паблик «События Вологды | Новости, мероприятия», глава региона отметил мастерское владение чиновником «традиционным оружием» – стулом.

Каждый из наших коллег открывает все новые и новые таланты. В частности, Иван Борисович стал непревзойденным мастером кунг-фу, владеет традиционным оружием — стулом, — сказал губернатор.

Как сообщается, Иноземцев заступился за посетителя бара в петербургской гостинице и ввязался в потасовку. Прибывший наряд полиции доставил участников драки в отдел. При этом все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

В самой Вологодской области действуют ограничения на продажу алкоголя. Ранее Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. По его данным, этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.

регионы
Вологодская область
драки
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая зима
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.