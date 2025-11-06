Турция оставит С-400, несмотря на требования США Bloomberg: Турция не отказалась от российских С-400 под давлением США

Турция не намерена полностью отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на давление со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Анкаре. Как отмечают собеседники издания, турецкие власти рассматривают возможность создания специального механизма, который позволит совместить использование российских комплексов ПВО и американских аналогов.

Турция дала понять, что готова пойти на компромисс по вопросу российских ракет С-400, но не стала полностью отказываться от этой системы, как того требует Вашингтон, — говорится в публикации.

Ранее советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин заявил, что Москва и Нью-Дели действительно продолжают диалог по поставкам новых видов вооружений. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможной продаже стране зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. По его словам, все в Индии не исключают такую возможность.

До этого появилась информация, что Индия обсуждает возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала. Для этих целей государство планирует приобрести у России дополнительные системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» или новейшие комплексы С-500 «Прометей».