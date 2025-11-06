Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 17:23

Турция оставит С-400, несмотря на требования США

Bloomberg: Турция не отказалась от российских С-400 под давлением США

Зенитная ракетная система С-400 Зенитная ракетная система С-400 Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Турция не намерена полностью отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на давление со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Анкаре. Как отмечают собеседники издания, турецкие власти рассматривают возможность создания специального механизма, который позволит совместить использование российских комплексов ПВО и американских аналогов.

Турция дала понять, что готова пойти на компромисс по вопросу российских ракет С-400, но не стала полностью отказываться от этой системы, как того требует Вашингтон, — говорится в публикации.

Ранее советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин заявил, что Москва и Нью-Дели действительно продолжают диалог по поставкам новых видов вооружений. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможной продаже стране зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. По его словам, все в Индии не исключают такую возможность.

До этого появилась информация, что Индия обсуждает возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала. Для этих целей государство планирует приобрести у России дополнительные системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» или новейшие комплексы С-500 «Прометей».

С-400
Турция
Россия
США
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Диетолог опроверг популярный миф о чае с малиновым вареньем
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.