Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:29

Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России

The Print: Индия обсуждает закупки у России систем ПВО С-400 или С-500

С-400 С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Индии обсуждают возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала, сообщает газета The Print со ссылкой на правительственные источники. Для этих целей государство планирует приобрести у России дополнительные системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», хорошо зарекомендовавшие себя в операции «Синдур», или новейшие комплексы С-500 «Прометей».

С-400 очень хорошо зарекомендовали себя в операции «Синдур» и обладают огромным потенциалом сдерживания. Да, мы рассматриваем возможность приобретения большего количества таких же систем. Или С-500, — сказал собеседник газеты.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Индия крайне заинтересована в приобретении дополнительных комплексов С-400 после их успешного боевого применения в отражении пакистанских атак. Он также отметил, что высокий интерес к российским системам ПВО проявляют не только в Нью-Дели.

До этого появилась информация, что Россия планирует завершить поставки Индии пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в 2026 году. На данный момент заказчик уже получил четыре системы.

Индия
ПВО
Россия
С-400
С-500
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Чушка бюрек — слоеные рулетики, душа любого праздничного стола
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.