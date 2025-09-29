Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России The Print: Индия обсуждает закупки у России систем ПВО С-400 или С-500

Власти Индии обсуждают возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала, сообщает газета The Print со ссылкой на правительственные источники. Для этих целей государство планирует приобрести у России дополнительные системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», хорошо зарекомендовавшие себя в операции «Синдур», или новейшие комплексы С-500 «Прометей».

С-400 очень хорошо зарекомендовали себя в операции «Синдур» и обладают огромным потенциалом сдерживания. Да, мы рассматриваем возможность приобретения большего количества таких же систем. Или С-500, — сказал собеседник газеты.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что Индия крайне заинтересована в приобретении дополнительных комплексов С-400 после их успешного боевого применения в отражении пакистанских атак. Он также отметил, что высокий интерес к российским системам ПВО проявляют не только в Нью-Дели.

До этого появилась информация, что Россия планирует завершить поставки Индии пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в 2026 году. На данный момент заказчик уже получил четыре системы.