Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию Россия выполнит контракт на поставку Индии пяти ЗРК С-400 в 2026 году

Российская Федерация планирует завершить поставки Индии пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в 2026 году, передает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества. На данный момент заказчик уже получил четыре системы, а заключительный комплекс будет передан в следующем году.

Как уточнил собеседник агентства, условия контракта выполняются в установленные сроки. Поставка пятой, последней системы запланирована на 2025 год, что позволит полностью завершить выполнение обязательств перед индийской стороной.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Россия наращивает производство зенитных ракет для систем С-400 и С-350 из-за усиления угроз со стороны украинских беспилотников и крылатых ракет. Так он прокомментировал сообщения концерна «Алмаз-Антей» о более чем двукратном увеличении выпуска снарядов для зенитно-ракетных систем в 2025 году. По словам военэксперта, наращивание производства продиктовано необходимостью надежно прикрыть гражданские объекты от атак ВСУ.

Прежде Минобороны Турции сообщало, что изменений в позиции Анкары по российским ЗРК С-400 не произошло. По данным ведомства, зенитно-ракетные системы остаются на вооружении армии республики.