Турция раскрыла, есть ли изменения в вопросе российских ЗРК С-400

Турция раскрыла, есть ли изменения в вопросе российских ЗРК С-400 Минобороны Турции: изменений в позиции Анкары по российским ЗРК С-400 нет

Изменений в позиции Анкары по российским ЗРК С-400 не произошло, сообщили в Минобороны Турции. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, зенитные ракетные системы остаются на вооружении армии республики.

Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась, — подчеркнули в ведомстве.

Так Анкара отреагировала на сообщения о том, что ЗРК якобы могут быть возвращены Турцией. Также появлялись данные о том, что республика задумала их продать.

