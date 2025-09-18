Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:19

Турция раскрыла, есть ли изменения в вопросе российских ЗРК С-400

Минобороны Турции: изменений в позиции Анкары по российским ЗРК С-400 нет

Изменений в позиции Анкары по российским ЗРК С-400 не произошло, сообщили в Минобороны Турции. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, зенитные ракетные системы остаются на вооружении армии республики.

Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась, — подчеркнули в ведомстве.

Так Анкара отреагировала на сообщения о том, что ЗРК якобы могут быть возвращены Турцией. Также появлялись данные о том, что республика задумала их продать.

Ранее в Турции раскрыли, как Евросоюз оказался в токсичных отношениях с «манипулятивным» Вашингтоном. Объединение забыло о своем стремлении к автономии, отмечал источник. По данным аналитиков, кризис указал на беспомощность Европы.

В Стамбуле 8 сентября вспыхнули протесты у штаб-квартиры главной оппозиционной партии Турции. Беспорядки возникли после решения суда об отстранении действующего руководства стамбульского отделения Народно-республиканской партии. Вместо него назначили доверенное лицо от правящей политсилы.

