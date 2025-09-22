Стало известно, кто из друзей России «был в восторге» от комплекса С-400 Военэксперт Кнутов: Индия заинтересована в приобретении комплексов С-400

Индия крайне заинтересована в приобретении дополнительных зенитных ракетных комплексов С-400 после их успешного боевого применения в отражении пакистанских атак, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он также добавил, что высокий интерес к российским системам ПВО проявляют не только в Нью-Дели.

Индия после конфликта с Пакистаном была в восторге от комплексов С-400. Он выступил как головной вместе с индийскими комплексами «Акаш». Было отражено три атаки баллистическими ракетами и поражен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Пакистана, что является рекордом для систем ПВО. И Индия крайне заинтересована в приобретении дополнительных комплексов С-400. Многие страны и Ближнего Востока, и Юго-Восточной Азии заинтересованы в том, чтобы приобрести данные системы. Они прошли успешную проверку в зоне боевых действий и показали высокую результативность, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Россия планирует завершить поставки Индии пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в 2026 году. На данный момент заказчик уже получил четыре системы, а заключительный комплекс будет передан в следующем году.