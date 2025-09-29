Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:55

Посольство России подтвердило диалог с Индией по поставкам оружия

Ракетный комплекс С-400 Ракетный комплекс С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Нью-Дели действительно продолжают диалог по поставкам новых видов вооружений, заявил советник-посланник посольства России в республике Роман Бабушкин. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможной продаже стране зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. По его словам, которые приводит ТАСС, все в Индии не исключают такую возможность.

Мы ведем с Индией очень продвинутый диалог по всем видам сотрудничества в области обороны, — сказал Бабушкин.

Он добавил, что на сегодняшний день только Россия способна предложить Индии такое оружие, как истребитель пятого поколения. Бабушкин также напомнил, что российские ЗРК неоднократно доказывали свою эффективность. Предполагается, что поставки вооружений в Индию начнутся в конце следующего года.

Ранее появилась информация, что Индия обсуждает возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала. Для этих целей государство планирует приобрести у России дополнительные системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» или новейшие комплексы С-500 «Прометей».

Индия
оружие
вооружение
ПВО
ЗРК
С-400
С-500
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.