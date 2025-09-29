Посольство России подтвердило диалог с Индией по поставкам оружия

Москва и Нью-Дели действительно продолжают диалог по поставкам новых видов вооружений, заявил советник-посланник посольства России в республике Роман Бабушкин. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможной продаже стране зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. По его словам, которые приводит ТАСС, все в Индии не исключают такую возможность.

Мы ведем с Индией очень продвинутый диалог по всем видам сотрудничества в области обороны, — сказал Бабушкин.

Он добавил, что на сегодняшний день только Россия способна предложить Индии такое оружие, как истребитель пятого поколения. Бабушкин также напомнил, что российские ЗРК неоднократно доказывали свою эффективность. Предполагается, что поставки вооружений в Индию начнутся в конце следующего года.

Ранее появилась информация, что Индия обсуждает возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала. Для этих целей государство планирует приобрести у России дополнительные системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» или новейшие комплексы С-500 «Прометей».