06 ноября 2025 в 14:37

Рецепт подсмотрела в Турции. Турецкий суп бейран — вкусный, сытный и ароматный супчик на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первой ложки переносят вас в другую страну. Турецкий суп бейран — именно такое. Представьте себе раннее утро в Стамбуле: в маленьком кафе вам подают дымящуюся чашку этого невероятно ароматного и сытного супа. Это не просто еда, это целый ритуал пробуждения. Густой, наваристый бульон из ягнятины, в котором чувствуется каждая специя, в меру остроты от перечной пасты и неповторимая сливочность от масла с чесноком. Этот суп заряжает энергией на весь день, согревает изнутри и дарит ощущение настоящего комфорта. Попробовав его, вы поймете, почему турки начинают с него свое утро.

Для начала приготовьте бульон. Возьмите 500 граммов ягнятины на косточке (грудинка или шея), залейте 2 литрами холодной воды, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне около 1,5–2 часов до мягкости мяса. Достаньте мясо, отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Бульон процедите. В чистый бульон добавьте 100 граммов промытого риса и варите до его готовности, минут 15–20. Верните в кастрюлю нарезанное мясо. Теперь готовим заправку: в сотейнике растопите 50 граммов сливочного масла, добавьте 2–3 измельченных зубчика чеснока и 1–2 чайные ложки острой перечной пасты (по вашему вкусу). Пропассеруйте секунд 30, пока чеснок не начнет источать аромат. Влейте эту ароматную смесь в суп, перемешайте, посолите по вкусу и прогрейте еще пару минут. Подавайте бейран горячим, можно с долькой лимона.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
супы
обеды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
