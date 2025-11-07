Наступление ВС РФ в Днепропетровской области имеет большие перспективы, хотя и не находится в фокусе внимания, заявил NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, главный удар на этом направлении может быть направлен на Павлоград. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

На фоне котлов под Красноармейском и Купянском, этому направлению уделяется несколько меньше внимания. Однако в связи с тем, что противник перебрасывает резервы с этих направлений, в частности, из Херсонских, там работает группировка «Восток-Днепр». Есть продвижение именно в Днепропетровской области. Непосредственный удар, мне кажется, будет нанесен на Павлоград, потому что это главный логистический узел для обеспечения всей донецкой группировки на Донбассе, — сказал Дандыкин.

Ранее украинские СМИ сообщили, что российские войска идут в обход южной линии обороны ВСУ, наступая на Запорожье с севера — со стороны Днепропетровской области, пока все силы украинской армии на этом направлении сконцентрированы на обороне Красноармейска (украинское название — Покровск). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого командующий штурмовыми войсками ВСУ полковник Валентин Манько опубликовал в соцсетях карты секретного характера с нанесенной линией фронта. На данных материалах отображен участок повышенной напряженности от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей, где российские подразделения ведут активные наступательные действия.