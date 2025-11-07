Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт объяснил смысл наступления ВС РФ в Днепропетровской области

Военэксперт Сивков: через Днепропетровщину можно обойти укрепленные рубежи ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продвижение через Днепропетровскую и Запорожскую области позволит ВС РФ обойти сильно укрепленные позиции ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, рассказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, такое наступление будет значимым для полного освобождения Донецкой Народной Республики.

Сейчас решается задача полного освобождения Донецкой Народной Республики. Это узел Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Там сильные укрепления ВСУ. Их можно обойти, в том числе и через Днепропетровскую область. Поэтому наступления ведутся в этих регионах, — сказал Сивков.

Он также отметил, что наступление на Днепр и Запорожье, кроме военного, имеет и политический смысл: чтобы избежать повторения конфликта в будущем, сейчас надо освободить все левобережье Днепра и все черноморское побережье, и для начала — всю левобережную Украину, включая Харьковскую область.

Это чисто политическое решение, к военному делу это отношения не имеет. Но принцип именно такой, — сказал Сивков.

Ранее украинские журналисты сообщили, что российские войска идут в обход южной линии обороны ВСУ, наступая на Запорожье с севера — со стороны Днепропетровской области, пока все силы украинской армии на этом направлении сконцентрированы на обороне Красноармейска (украинское название — Покровск). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

