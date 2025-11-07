Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:09

В МИД России отметили противоречивость заявлений Вучича

Захарова: публичные заявления Вучича о передаче снарядов Украине противоречивы

Александр Вучич Александр Вучич Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Заявления президента Сербии Александра Вучича в публичной сфере о передаче снарядов Украине кажутся противоречивыми, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она отметила, что Москва не раз получала от Белграда заверения, что экспорт сербских боеприпасов находится под строгим контролем, передает корреспондент NEWS.ru.

Одни заявления мы слышим, когда он (Александр Вучич. — NEWS.ru) находится в Москве, другие заявления мы слышим, когда он дает интервью, находясь в других географических точках, — сказала Захарова.

Ранее Вучич заявил, что сербские власти проводят контроль над экспортом производимых в стране боеприпасов, однако иногда они все же попадают на территорию Украины. В настоящее время Сербия продолжает балансировать между экономической необходимостью продажи оружия и желанием сохранить нейтралитет в украинском конфликте, добавил он.

Сербский президент также отмечал, что не будет оправдываться перед западными странами за контакты с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что Белград не станет вмешиваться в украинский кризис.

