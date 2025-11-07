Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:23

Депутат ответил на идею Евросоюза лишить россиян многократного «шенгена»

Депутат Тарбаев: визовые ограничения для россиян лишают Евросоюз дохода

Шенгенская виза в заграничном паспорте гражданина РФ Шенгенская виза в заграничном паспорте гражданина РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны ЕС лишаются дохода, вводя визовые ограничения для россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, туристы из России всегда найдут возможность попасть в нужную им страну. Депутат отметил, что количество выдаваемых гражданам РФ шенгенских виз за последние шесть лет сократилось до 500 тыс. в год.

Туристы всегда найдут возможность попасть в нужное место, неважно, будь то страна Европы или любая другая. Вопрос в том, насколько это нужно среднестатистическому туристу. За последние шесть лет количество выдаваемых россиянам шенгенских виз сократилось с 4 млн до 500 тыс. в год. Полагаю, после нововведений число россиян, желающих предпринимать каждый раз усилия для получения шенгенской визы под новую поездку, уменьшится еще заметнее. Пока Европа лишает себя турпотока из РФ, а значит, и солидной статьи доходов, — пояснил Тарбаев.

Парламентарий подчеркнул, что мировой туристический рынок гораздо шире европейского и у россиян есть множество альтернативных направлений для отдыха. По словам депутата, отмена визовых ограничений со стороны Китая, ряда стран Ближнего Востока, а также упрощенный режим для посещения Латинской Америки и Африки открывают широкие возможности для граждан РФ.

Мир огромен. В условиях отмены для россиян визовых ограничений со стороны Китая, стран Ближнего Востока, при безвизовой или условно-визовой Латинской Америке и Африке, при открытии все новых направлений по самой РФ наши туристы найдут более легкие в организации возможности для отдыха. Преимущества очевидны: отсутствие проволочек и излишней бюрократии позволяют самостоятельно выбирать направление и маршруты, а значит, быстрее решаться на поездку, — резюмировал Тарбаев.

Ранее сообщалось, что страны Шенгенской зоны резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. В среднем многоразовые визы сейчас выдают на срок от полугода до года, что гораздо меньше, чем до 2020 года. Во Францию раньше можно было получить визу на пять лет, в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.

туристы
россияне
Европа
визы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
