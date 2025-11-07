Стало известно отношение французов к политике Макрона

Подавляющее большинство французов негативно оценивают результаты двух президентских сроков Эммануэля Макрона и выступают против его дальнейшего участия в политической жизни страны после 2027 года, следует из данных опроса, проведенного институтом Odoxa для газеты Le Figaro. Согласно исследованию, 89% респондентов считают политику Макрона провальной, включая 77% тех, кто ранее голосовал за него на президентских выборах.

Французы не хотят, чтобы Эммануэль Макрон играл хоть какую-то политическую роль после 2027 года, — говорится в материале.

Наиболее критично в стране оценивают его решения в сфере покупательной способности (88%), пенсионной реформы (86%), иммиграционной политики (85%) и ситуации на рынке труда (73%). При этом 86% опрошенных убеждены, что Макрон не оставит значимого политического наследия, а его идеологическое направление исчезнет вместе с окончанием его президентских полномочий. Опрос проводили среди одной тысячи совершеннолетних французов 5 и 6 ноября.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров сообщал, что Макрон уже исчерпал свой кредит доверия. По его словам, французский лидер не может предложить резонансные и сложные, непопулярные реформы, которые необходимы для того, чтобы Франция могла экономически развиваться более стремительно, потому что они не пройдут в парламенте.