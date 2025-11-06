Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 18:17

Курицу готовлю в скандинавском стиле — вот идеальный соус для раскрытия вкуса и хрустящей корочки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо стало моим спасением, когда совсем нет сил стоять у плиты. Все готовится в одной форме, а получается невероятно сочным и ароматным. Минимум усилий — максимум удовольствия.

Для этого простого и вкусного блюда мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), сметана (200 г), крупный помидор (1 шт.), твердый сыр (150 г), соль, перец, прованские травы.

Куриные грудки разрезаю вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких филе. Слегка отбиваю их через пищевую пленку — это важно для равномерного приготовления и сочности. Получившиеся отбивные солю, перчу с обеих сторон и выкладываю в форму для запекания. Сметану смешиваю с прованскими травами и густо смазываю ею каждую куриную порцию. Помидор нарезаю тонкими кружочками и раскладываю поверх сметанного слоя. Сыр натираю на крупной терке и обильно посыпаю им будущее блюдо. Отправляю форму в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут. Ориентируюсь на золотистую сырную корочку. Подаю горячей с любым гарниром: рис, гречка или свежие овощи отлично дополнят нежную курицу.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура России раскрыла тюремный срок колумбийскому наемнику ВСУ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.