Немного фарша и томатной пасты — готовлю грузинчики: сочные и вкусные мясные рулетики на ужин

Есть блюда, которые с первого кусочка переносят тебя в гостеприимную Грузию — к шумному застолью, аромату специй и щедрому солнцу. Грузинчики — именно такие мясные рулетики, которые покоряют своей сочностью, пряным вкусом и удивительной простотой. Это не пельмени и не голубцы, а нечто совершенно особенное: нежнейшая мясная начинка, завернутая в тонкое тесто и тушенная в ароматном томатном соусе. Они такие аппетитные и сытные, что мгновенно исчезают со стола, оставляя только просьбы добавки. Идеальное блюдо для семейного ужина, когда хочется чего-то душевного и по-настоящему вкусного.

Приготовьте 400 г готового теста для пельменей (или тонко раскатайте пресное тесто из муки, воды и соли). Для начинки смешайте 400 г говяжьего фарша с мелко нарезанной луковицей, посолите и поперчите по вкусу. Тесто раскатайте в большой пласт и нарежьте на квадраты примерно 10х10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку фарша и сверните рулетиком, защипнув края. Обжарьте рулетики на сковороде с 3 столовыми ложками растительного масла до румяной корочки. Отдельно обжарьте натертую морковь и вторую луковицу, нарезанную полукольцами. В глубокой кастрюле смешайте обжаренные овощи, 3 чайные ложки томатной пасты и стакан воды. Доведите до кипения, выложите рулетики и тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут. Подавайте грузинчики горячими, полив соусом, в котором они тушились.

