Ленивый ужин за 20 минут. Плескавица по-балкански. Едим в лепешке или заворачиваем в лаваш

Есть блюда, которые с первого укуса переносят тебя в другую страну. Плескавица — как раз такая история. Эта огромная сочная котлета родом с Балкан — настоящая королева уличной еды. Ее секрет в особом маринаде и газированной воде, которая делает фарш невероятно воздушным и пористым. Представьте себе ароматную пышную котлету с румяной корочкой, пропитанную дымком от углей... Ее обычно подают в лепешке или пите с овощами и соусами, и это настолько сытно и вкусно, что пальчики оближешь! И самое приятное — эту балканскую магию легко повторить на своей кухне.

Для начала возьмите 500 граммов смешанного мясного фарша (говядина + свинина). Добавьте к нему одну мелко натертую луковицу, чайную ложку соли, столовую ложку сладкой паприки, две столовые ложки оливкового масла и столовую ложку соевого соуса. Теперь главный секрет — влейте 100 мл ледяной газированной воды. Руками тщательно вымесите фарш, буквально взбивая его около 5–7 минут — он должен стать липким и пластичным. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник мариноваться минимум на 2 часа, а в идеале на ночь. Перед готовкой достаньте фарш, сформируйте одну большую котлету толщиной около 2–3 см. Жарьте на хорошо разогретой сковороде-гриль, мангале или в духовке при 200 °C по 6–8 минут с каждой стороны до румяной корочки. Не переворачивайте раньше времени — дайте образоваться той самой аппетитной корочке. Подавайте горячей!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.