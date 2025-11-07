Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:19

Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего

Житель Свердловской области заколол друга после детской игры на жизнь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Свердловской области заколол ножом знакомого после игры в «камень-ножницы-бумага» на жизнь, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, участники договорились, что выигравший либо убьет проигравшего, либо закажет убийство у третьего лица, однако после определения победителя между друзьями произошла ссора.

В сообщении говорится, что после первой же партии одержавший победу несколько раз ударил проигравшего ножом, которым мужчины нарезали сало во время застолья. Несмотря на то, что обвиняемый сразу вызвал скорую помощь, пострадавший скончался в медицинском учреждении. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее пьяный житель Миасса Челябинской области жестоко избил своего 45-летнего соседа по коммунальной квартире на улице Менделеева. Конфликт возник из-за использования стиральной машины. Подозреваемый так сильно ударил своего оппонента, что тот скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

До этого в Ленобласти бывший повар зарезал коллегу возле кафе, где они работали. Камеры зафиксировали, как мужчина наносил жертве удары ножом и не останавливался, пока не убедился, что тот мертв. Очевидцы вызвали скорую, но врачам осталось лишь констатировать смерть.

убийства
игры
Свердловская область
приговоры
