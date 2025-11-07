Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:12

Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»

Психолог Петрова посоветовала поговорить с помощницей для матери по телефону

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Чтобы подобрать помощницу для матери, так называемую маняню, стоит предварительно пообщаться с ней по телефону, посоветовала клинический психолог Ксения Петрова. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнула, что это позволит понять, удастся ли найти общий язык.

Это очень перспективная история. Такие универсальные помощницы крайне полезны, когда в семье появляется первый ребенок, — пояснила психолог.

Она обратила внимание, что также нужно попросить отзывы у других клиенток и узнать о наличии образования психолога. Петрова посоветовала обсудить с потенциальной «маняней» ее опыт материнства. Важным критерием отбора должны стать отсутствие долгов и судимостей, заключила специалист.

Общественница Елена Канчели ранее заявила, что многофункциональные платные помощники для матерей могут не улучшить, а ухудшить обстановку в семьях. По ее словам, этот тренд сигнализирует о проблемах в обществе, в том числе о разрыве межпоколенческих связей.

семьи
психологи
советы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.