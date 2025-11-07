Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню» Психолог Петрова посоветовала поговорить с помощницей для матери по телефону

Чтобы подобрать помощницу для матери, так называемую маняню, стоит предварительно пообщаться с ней по телефону, посоветовала клинический психолог Ксения Петрова. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнула, что это позволит понять, удастся ли найти общий язык.

Это очень перспективная история. Такие универсальные помощницы крайне полезны, когда в семье появляется первый ребенок, — пояснила психолог.

Она обратила внимание, что также нужно попросить отзывы у других клиенток и узнать о наличии образования психолога. Петрова посоветовала обсудить с потенциальной «маняней» ее опыт материнства. Важным критерием отбора должны стать отсутствие долгов и судимостей, заключила специалист.

Общественница Елена Канчели ранее заявила, что многофункциональные платные помощники для матерей могут не улучшить, а ухудшить обстановку в семьях. По ее словам, этот тренд сигнализирует о проблемах в обществе, в том числе о разрыве межпоколенческих связей.