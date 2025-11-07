Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:50

Психолог призвала не тратить выходные на работу

Психолог Верчинова: в выходные необходимо отключить рабочие чаты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рабочие чаты в мессенджерах лучше выключить на выходные, рассказала «МК в Калининграде» клинический психолог Лариса Верчинова. По ее мнению, качественный отдых поможет в дальнейшем работать более продуктивно.

Ваша ценность измеряется не скоростью ответа в чате в воскресенье, а ясностью ума и энергией, которые вы приносите после отдыха, — отметила Верчинова.

Психолог призвала выстраивать себе дополнительные препятствия на пути к рабочим чатам — скрыть группы, выключить уведомления или выйти из аккаунтов на время выходных. По ее мнению, четкое разделение работы и личной жизни поможет избежать выгорания.

Ранее семейный психолог Дарья Сальникова рассказала, что необходимо грамотно распределять задачи после длинных выходных, чтобы не столкнуться с выгоранием к Новому году. Она посоветовала найти золотую середину и не брать на себя слишком много дел.

психологи
работа
выгорание
чаты
