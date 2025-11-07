Парковка в центре Саратова: где оставить машину без проблем

Припарковать машину в центре города без нарушений и лишних расходов стало проще, если знать правила и расположение платных зон. Разбираемся, где можно оставить автомобиль и как не получить штраф.

Когда появились платные стоянки

Первые парковки в Саратове на платной основе заработали 1 июня 2025 года после нескольких лет обсуждения проекта. Власти региона утвердили тарифы и схему работы еще в марте 2024 года, но реализация заняла больше года. Сейчас система включает 260 парковочных мест на 12 участках улиц исторического центра, а оплата требуется только в будни с 08:00 до 20:00. В выходные, праздничные дни и в остальное время стоянка на этих местах бесплатная для всех категорий водителей. Найти свободное место можно через мобильные приложения и онлайн-карты муниципальных парковок.

Бесплатные варианты для автомобилистов

Оставить машину без оплаты можно на парковках торговых центров (например, на проспекте Энтузиастов, улицах Чапаева, Московской, Офицерской), на стоянках у крупных супермаркетов и на окраинах города. В спальных районах и за пределами центра действуют десятки бесплатных площадок вместимостью от нескольких единиц до сотни автомобилей. Также в выходные и праздничные дни все муниципальные платные зоны становятся доступны без внесения платы.

Платные и бесплатные парковки в Саратове — где можно оставить машину без проблем? Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Правила поведения на платных стоянках

Водители обязаны внести оплату в течение 15 минут с момента въезда или до 23:59 текущих суток через мобильное приложение, СМС, банкомат или «Сбербанк Онлайн». Запрещено резервировать места с помощью конусов, кирпичей, досок и других предметов: за это предусмотрен штраф 1000 рублей, при повторном нарушении в течение года сумма возрастает до 1500 рублей. Такой же штраф грозит за неоплату парковочного места.

Тарифы и льготы

Стоимость парковки в Саратове зависит от категории транспорта: для легковых автомобилей (категория В) час парковки стоит 45 рублей, для мототранспорта (категории А и М) — 30 рублей, для других категорий — 60 рублей. При парковке менее 30 минут цена снижается до 30, 20 и 40 рублей соответственно. Бесплатно пользоваться парковками могут инвалиды всех трех групп (только на специально отмеченных местах), ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие узники концлагерей, многодетные родители (оба родителя в семье с тремя и более детьми), владельцы электромобилей и водители экстренных служб при исполнении.

