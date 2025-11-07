В Москве на станции Чертаново погиб человек

В Москве на станции Чертаново погиб человек

В Москве на станции Чертаново Павелецкого направления МЖД погиб человек, сообщает 360.ru со ссылкой на собственные источники. Инцидент произошел утром 7 ноября.

Сообщается, что погибший получил «поездную травму». Другие обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Ранее пожилая жительница Подмосковья едва не попала под поезд, когда пыталась перейти пути на запрещающий сигнал светофора. Ее спасла девушка, которая была рядом в момент инцидента.

До этого во Владивостоке 17-летний молодой человек пострадал, пытаясь перебежать железнодорожные пути в наушниках прямо перед приближающимся электропоездом на запрещающий сигнал. Прокуратура начала проверку на соответствие требованиям законодательства о безопасности железнодорожного транспорта.