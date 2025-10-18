Школьник в наушниках попал под поезд Во Владивостоке подросток попал под поезд, когда перебегал в наушниках ж/д пути

Во Владивостоке 17-летний молодой человек пострадал, пытаясь перебежать железнодорожные пути в наушниках прямо перед приближающимся электропоездом на запрещающий сигнал, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Инцидент случился 18 октября в 16:00 на пешеходном переходе у дома № 10 на улице Фонтанной.

По предварительной информации, несовершеннолетний перебегал пути по пешеходному переходу на запрещающий звуковой и световой сигналы, при этом находился в наушниках. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В данный момент ведется расследование всех обстоятельств инцидента. Прокуратура начала проверку на соответствие требованиям законодательства о безопасности железнодорожного транспорта. Ведомство оценит, насколько эффективно уполномоченные органы предотвращают детский травматизм.

Ранее у станции Парнас в Петербурге мужчина в наушниках попал под поезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался предупредить пешехода звуковым сигналом, но тот не услышал гудка из-за музыки и получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.