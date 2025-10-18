Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 18:22

Школьник в наушниках попал под поезд

Во Владивостоке подросток попал под поезд, когда перебегал в наушниках ж/д пути

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке 17-летний молодой человек пострадал, пытаясь перебежать железнодорожные пути в наушниках прямо перед приближающимся электропоездом на запрещающий сигнал, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Инцидент случился 18 октября в 16:00 на пешеходном переходе у дома № 10 на улице Фонтанной.

По предварительной информации, несовершеннолетний перебегал пути по пешеходному переходу на запрещающий звуковой и световой сигналы, при этом находился в наушниках. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В данный момент ведется расследование всех обстоятельств инцидента. Прокуратура начала проверку на соответствие требованиям законодательства о безопасности железнодорожного транспорта. Ведомство оценит, насколько эффективно уполномоченные органы предотвращают детский травматизм.

Ранее у станции Парнас в Петербурге мужчина в наушниках попал под поезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался предупредить пешехода звуковым сигналом, но тот не услышал гудка из-за музыки и получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Владивосток
подростки
железнодорожные пути
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Появилось видео нарушения логистики ВСУ в Днепропетровской области
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.