Названо число пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Хабаровске Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с поездом в Хабаровске

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса с поездом в Хабаровске, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края в своем Telegram-канале. Всех раненых доставили в больницы.

В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в медицинские учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео со спасательной операцией на месте ДТП с поездом под Хабаровском. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пожарные и спасатели вызволяют пострадавших в аварии. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса проехал на красный сигнал семафора и столкнулся с поездом. Дорога в месте ДТП перекрыта.

До этого пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Отмечается, что в результате ДТП погибших нет. На месте работают следователи, выясняют причины произошедшего.

В конце сентября водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, двух человек госпитализировали.