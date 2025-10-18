Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы

Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы

Многие дачники украшают участок деревьями, не подозревая, что они могут быть очень опасны. Даже внешне здоровое дерево может угрожать вам и вашим детям.

Определить аварийность можно осенью, когда опадут листья. Главный признак — сухая макушка и ветки без листвы, потерявшие эластичность.

Насторожить должны грибы на стволе — они свидетельствуют о внутреннем разрушении древесины. Также должно вызвать опасения постоянное присутствие дятла. Если птица долбит одно дерево второй год подряд, значит, древесина заражена короедами.

Несколько следов от клюва дятла — это норма, но множество отверстий говорит о серьезном поражении дерева вредителями. Своевременная диагностика поможет избежать падения деревьев и связанных с этим проблем.

Ранее сообщалось, что проволочник — настоящий враг картофельных грядок. Личинки жука-щелкуна способны за сезон испортить значительную часть урожая, превращая клубни в непригодные для еды. Избавиться от вредителя полностью сложно, но есть проверенные способы снизить его численность без применения химии.